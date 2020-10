Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Polizei sucht flüchtigen Einbrecher (Folgemeldung)

Wickede (ots)

In der Nähe der Zentralen Unterbringungseinrichtung an der Mendener Straße konnte eine schwer verletzte Person angetroffen werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dieser Person um den flüchtigen Tatverdächtigen handelt. Der Verletzte wurde vorläufig festgenommen und wird mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.(reh)

