Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Dieb entwendet 90-jährigem 350 Euro Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bereits am Freitag sprach eine unbekannte männliche Person einen 90-Jährigen in der Fressgasse in Höhe des Quadrates Q 7 an und bat diesen, ihm Geld zu wechseln. Hierbei entwendete der Unbekannte dem älteren Herrn 350 Euro, die er kurz zuvor auf einer Bankfiliale in der Nähe abgehoben hatte. Beim jetzigen Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der unbekannte Dieb den 90-jährigen Mann beim Abheben des Geldes beobachtet hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hilfe bei der Suche nach dem 50 bis 60 Jahre alten Mann, ca. 170 cm groß und schlank. Der westeuropäische Phänotyp mit kurzen schwarzen Haaren soll Deutsch gesprochen haben und sei mit einem graubraunen Hemd und schwarzen Hosen bekleidet gewesen. Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/174-3310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell