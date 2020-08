Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Streit gerät außer Kontrolle - eine Person schwer verletzt

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Samstagabend geriet ein Streit unter mehreren Personen in der Oberen Riedstraße außer Kontrolle. Als die Beamten gegen 23.45 Uhr am Einsatzort eintrafen, stand ein 35-Jähriger Anwohner blutüberströmt mit freiem Oberkörper auf der Straße. Er hatte eine Platzwunde am Kopf und etliche Schnittwunden im Gesicht. Beim jetzigen Kenntnisstand soll der Ex-Lebenspartner seiner Freundin und dessen Begleiter ihn nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem Schlagstock, einer Glasflasche und mit Reizgas angegriffen haben. Der 35-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Ursache des Streites und den genauen Tathergang liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Telefonnummer 0621/71849-0, entgegen.

