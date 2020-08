Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gaststätteneinbruch; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 3.30 - 04.10 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Fahrtgasse ein, indem er die Glasscheibe der Eingangstür einschlug. Der Schankraum wurde nach lohnenswerter Beute durchwühlt.

Mit zwei Handys und Bargeld suchte der Täter das Weite. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich dabei um einen ca. 25-jährigen Mann südländischen Aussehens gehandelt haben, der eine Jogginghose, einen Kapuzenpullover und eine Basecap trug.

Hinweise nimmt das Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 entgegen.

