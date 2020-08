Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen: Firmeneinbruch; Zeugen gesucht

Helmstadt-Bargen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster in eine Textilfirma in der Flinsbacher Straße im Ortsteil Helmstadt ein und erbeuteten, nachdem sie mehrere Büros durchsucht hatten, Waren im Gesamtwert von rund 3.000.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell