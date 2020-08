Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot: Zwei parkende Autos beschädigt; Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (ots)

Vermutliche in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei Autos, die hintereinander in der Straße "Erlengrund", in Höhe des Anwesens Nr. 78 im Ortsteil Rot geparkt waren.

An einem Skoda wurde ein Außenspiegel abgerissen, an einem Smart wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

