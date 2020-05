Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weg von Bus und Rad kreuzen sich

Hamm-Mitte (ots)

Ein 20-jähriger Radfahrer aus Hamm ist am Montag, 25. Mai, gegen 6.30 Uhr am Westring leicht verletzt worden. Der Radfahrer war auf dem Radweg am Westentor unterwegs als er einem abbiegenden Bus ausweichen musste. Der 29-jährige Busfahrer wollte vom Westentor nach rechts auf den Westring abbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer zunächst, bremste schließlich und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Der 20-Jährige rutschte allerdings von der Pedale und verletzte sich leicht. (lt)

