Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer schwer verletzt- Unfallzeugen gesucht

Hamm Bocku-Hövel (ots)

Am Donnerstag, 21. Mai, gegen 11.30 Uhr, kam es an der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 54-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Er war auf einem Geh- und Radweg, welcher parallel zur Lippe verläuft, unterwegs. In der Nähe des Schäferhundevereins stürzte er. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer hielt an und bot seine Hilfe an. Die Begleiter des gestürzten Fahrradfahrers lehnten dieses jedoch ab, woraufhin der Radler weiter fuhr. Jetzt sucht die Polizei den Fahrradfahrer als Unfallzeugen. Sie bittet darum, dass er sich unter der Rufnummer 02381 916-0 bei der Polizei meldet.(jb)

