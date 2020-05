Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr- Unbekannte bewerfen ein Fahrzeug

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte bewarfen am Samstag, 23. Mai an der Kamener Straße ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Gegen 2.10 Uhr war ein VW-Fahrer in Richtung Alte Landwehrstraße unterwegs. Unweit der Straße Am Kirchgraben traf ein unbekannter Gegenstand das Fahrzeug. Zeitgleich rannten zwei Personen über einen Verbindungsweg auf die Straße Holtkamp. Beide Personen sind zirka 1,80 Meter groß, haben dunkle Haare und eine schlanke Statur. Laut Zeugen, könnte es sich um eine Frau und einen Mann handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

