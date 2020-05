POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mosbach: Grillkohle setzt Gartenhäuschen in Brand

Noch glühende Grillkohle, war vermutlich am Sonntag die Ursache für den Brand einer Gartenhütte in Mosbach. Am Eisweiher wurde um 18.15 Uhr der Brand eines Gartenhäuschens der Feuerwehr gemeldet. Bei Eintreffen der Wehr stand die Hütte schon komplett in Brand. Nachdem der Brand gelöscht war, kam auch der Besitzer des Häuschens und konnte die Angaben zur Brandursache machen. Noch glühende Grillkohle war unbeaufsichtigt vor dem Gartenhäuschen abgestellt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Mosbach: Fischwilderer an der Elz

Insgesamt sechs Personen konnten Samstagabend durch Zeugen beim Angeln an der Elz erwischt werden. Keine von den Personen konnte die für das Angeln notwendige Erlaubnis vorweisen. Im Gebüsch konnten, noch weitere zuvor versteckte Angelutensilien aufgefunden werden. Alle Angelruten wurden von der Polizei beschlagnahmt. Auf die Beteiligten kommen jetzt Anzeigen wegen Fischwilderei zu. Fischwilderei wird mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Billigheim: Ins Schleudern geraten

Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet Donnerstagabend der Lenker eines Pkws zwischen Mosbach-Bergfeld und Billigheim-Sulzbach. Der 21-Jährige kam gegen 20.25 Uhr, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn im dortigen Kurvenbereich ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er mit seinem Pkw neun Meter Leitplanken. Der Sachschaden an diesen beträgt zirka 1.500 Euro. Am Hyundai des jungen Mannes entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Elztal: Einbruch abgebrochen

Vermutlich weil Sie einen Zeugen bemerkten, brachen Unbekannte in der Nacht auf Montag ihren Versuch ab in ein Sportheim in Elztal-Dallau zu gelangen. Zwei Personen waren gegen 2 Uhr aus einem Auto ausgestiegen und hatten anscheinend herumliegende Steine benutzt um die Außenbeleuchtung des Vereinsheims in der Straße "Krähenwald" zu zerstören. Die Einbrecher flüchteten im Anschluss mit dem PKW in Richtung Mosbach. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten sich bei dem Polizeiposten Schefflenz, Telefonnummer 06293 233, zu melden.

Buchen: Eine Leichtverletzte bei Unfall

Zum Glück nur leicht verletzt hat sich eine 30-Jährige, als sie am Donnerstagnachmittag mit ihrem Opel-Corsa von der Fahrbahn abkam. Die Opel-Fahrerin war gegen 17 Uhr mit ihren zwei und fünf Jahre alten Söhnen auf der Landstraße von Rinschheim in Richtung Altheim unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und erst im Grünstreifen zum Stehen. Die Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Der Corsa musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Walldürn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann ist mit seinem Auto am Samstagnachmittag in Walldürn an einem geparkten Fiat Ducato hängengeblieben. Der 52-jährige Fahrer hatte seinen Transporter gegen 14.20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt. Als er gegen 14.35 Uhr zu dem Fiat zurückkam, bemerkte er einen Schaden an der Fahrertür. Der Fahrer eines roten Fahrzeugs muss den Ducato im genannten Zeitraum gestreift und sich dann von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Gefährt des Unfallverursachers um ein dreirädriges rotes Fahrzeug, ohne Türen aber mit Überdachung handelt. Der unbekannte Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: - Etwa 1,70 m - Schmächtige Statur - Graue kurze Haare - Grauer drei-Tage-Bart - Etwa 60-70 Jahre alt

An dem geparkten Transporter entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Wer den Unfall gesehen hat oder sonstige Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

