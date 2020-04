Polizei Aachen

POL-AC: Zeuge beobachtet verdächtige Personen an Garagen - Polizei fahndet erfolgreich - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Alsdorf (ots)

Am vergangenen Sonntagmorgen (26.04.2020) gegen 4.30 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Personen, die offensichtlich versuchten, Garagen in der Neuweilerstraße aufzubrechen. Die angeforderten Polizisten fahndeten und trafen einen 28- und einen 42-jährigen Mann in Tatortnähe an. Der jüngere Mann führte ein Fahrrad, diverse Tüten mit Werkzeugen und Arbeitsmaschinen mit, die er nach eigenen Angaben irgendwo in dieser Nacht gestohlen hatte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten dazu noch einen geladenen, "scharfen" Revolver. Der 42-Jährige machte keinerlei Angaben. Die Garagentore waren augenscheinlich unbeschädigt; Die Herkunft des Diebesgutes und des Fahrrades konnten nicht geklärt werden. Das Werkzeug, die Maschinen, das Fahrrad und der Revolver stellten die Beamten sicher. Die Polizisten nahmen die beiden polizeibekannten Männer fest. Da der Verdacht des BTM-Konsums bestand, entnahm ein Arzt auf der Wache bei beiden Männern Blutproben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bleib der 28-Jährige in polizeilicher Obhut. Der 42-jährige Tatverdächtige durfte nach Personalienfeststellung die Polizeiwache verlassen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Einbruch und Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen. (fp)

