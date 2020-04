Polizei Aachen

POL-AC: Kuriose Entdeckung löst Einsatz aus

Stolberg (ots)

Ein Melder hat am vergangenen Samstagabend (25.04.20, 19.30 Uhr) die Leitstelle der Polizei verständigt und höchst beunruhigend geschildert, dass er soeben bei seinem Spaziergang eine größere Plastiktüte mitsamt eines leblosen Körpers im Wasserbecken des Steinbruchs in Schevenhütte entdeckt habe. Mehrere Streifenwagen und Rettungskräfte machten sich auf den Weg. Die Feuerwehr rückte mit einem Schlauchboot an, um die Bergung aus dem Wasser durchzuführen. Der böse Verdacht löste sich kurze Zeit später glücklicherweise in Luft auf: Bei dem Inhalt handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Puppe, welche von Unbekannten offenbar in das Wasser geworfen wurde. Ob man dadurch bewusst einen derartigen Einsatz auslösen wollte, das wird sich wohl nicht mehr klären lassen.

Dem Anrufer ist keinerlei Vorwurf zu machen. Selbst die Beamten vor Ort konnten auf die Entfernung nicht genau erkennen womit sie es zu tun hatten und vermuteten zunächst das Schlimmste. (am)

