Polizei Aachen

POL-AC: Brandserie in Baesweiler

Baesweiler (ots)

Eine Serie von Brandstiftungen hat gegen 3 Uhr in der Nacht zu Samstag im Stadtgebiet von Baesweiler zu mehreren Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. Hierbei brannten unter anderem zwei Pkw auf der Straße Im Kirchwinkel komplett aus. Darüber hinaus wurden in angrenzenden Straßen mehrere Mülltonnen und ein Sonnenschirm angezündet. Zur Unterstützung der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Bei insgesamt 8 Brandorten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0241 9577 34201 zu melden. Ihnen, PHK

