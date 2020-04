Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Exhibitionist zeigt sich Jugendlicher

Alsdorf (ots)

Am Mittwoch (22.04.2020) erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass ein Exhibitionist am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr eine jugendliche Fußgängerin auf der Pützdrieschstraße belästigt haben soll. Auf Höhe des Friedhofs sei der unbekannte Mann aus einem silbernen Pkw gestiegen, habe sich vor die junge Frau gestellt und sich ihr in unsittlicher Weise gezeigt. Auf seine Ansprache regierte die Geschädigte nicht und ging weiter. Zu weiteren Tathandlungen kam es nicht.

Die Geschädigte beschreibt den Mann wie folgt: Er ist ca. 35 Jahre alt und ca. 1,72 m groß, hat kurze, dunkle Haare, eine normale Statur, ein deutsches Erscheinungsbild und sprach akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit war er mit einem grauen Langarmshirt und einer Bluejeans bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden. (pw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell