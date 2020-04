Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Einbruch in Garage

Aachen (ots)

In den frühen Morgenstunden (24.04.2020, 05.30 Uhr) sind zwei Männer in eine Garage in der Haarener Gracht eingebrochen. Anwohner hatten zufällig Licht in deren Innern bemerkt und waren stutzig geworden. Beim Verlassen des Hauses konnten sie dann die beiden Tatverdächtigen beobachten, die gerade die Garage verließen und auf Fahrrädern die Flucht ergriffen. Einem Zeugen gelang es, einen der beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen fanden die Beamten u.a. Arbeitshandschuhe und Werkzeug. Neben diesen Gegenständen wurde auch das Fahrrad, bei welchem die Rahmennummer mutwillig entfernt wurde, sichergestellt.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und soll noch heute in einem beschleunigten Verfahren dem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Mittäter dauern an. (am)

