Polizei Aachen

POL-AC: Dieb spuckt und schlägt mit Trolli um sich - Flucht misslingt

Stolberg (ots)

Gestern Nachmittag (22.04.2020) gegen 17 Uhr packte ein 49-jähriger Mann in einem Geschäft Ware in seinen Trolli und bezahlte an der Kasse lediglich zwei seiner eingepackten sechs Gegenstände. Die Marktleiterin sprach den Mann zusammen mit einer weiteren Mitarbeiterin am Ausgang an. Der Mann reagierte sofort sehr aggressiv, spuckte in Richtung der beiden Frauen, schlug mit seinem Trolli auf sie ein und versuchte zu flüchten. Ein weiterer Zeuge half den beiden Frauen und verhinderte die Flucht des Tatverdächtigen. Die alarmierten Polizisten nahmen den 49-jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen fest. Auf Anordnung eines Richters entnahm ein Arzt dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe. Zur Ausnüchterung ging es danach ins Gewahrsam. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet. Die beiden leicht verletzten Frauen begaben sich in ärztliche Obhut. Der Zeuge blieb unverletzt. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell