Polizei Aachen

POL-AC: Polizei nimmt Enkeltrickbetrügerin fest

Aachen (ots)

Am Dienstag (21.04.2020) gegen 17.40 Uhr nahmen Polizisten eine "Enkeltrickbetrügerin" in Aachen fest. Einer 81- jährigen Seniorin hatten Betrüger zuvor am Telefon eine Notlage ihrer Enkelin vorgegaukelt und vorgegeben, dass diese dringend Bargeld benötigen würde. Hilfsbereit begab sich die 81-Jährige mit mehreren Tausend Euro zu einem Parkplatz eines Discounters auf der Jülicher Straße. Bei der Geldübergabe konnten Polizisten die 25-jährige polizeibekannte Tatverdächtige festnehmen. Das Geld nahm die Geschädigte überglücklich wieder in Empfang. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft für die Tatverdächtigen an.

Immer wieder gelingt es Tätern, vor allem bei Senioren, mit solchen Betrugsmaschen hohe Geldbeträge zu erbeuten. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wählen Sie die Notrufnummer der Polizei "110"! (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell