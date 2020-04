Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Pkw gerät auf rutschiger Fahrbahn ins Schleudern

Alsdorf (ots)

Am Mittwoch (15.04.2020) gegen 21.40 Uhr fuhr ein Zeuge mit seinem Pkw auf der Siersdorfer Straße von Bettendorf in Richtung Alsdorf Schaufenberg. Aufgrund der rutschigen Fahrbahn kam sein Fahrzeug ins Schleudern. Einen Unfall konnte er gerade noch verhindern. Es stellte sich heraus, dass nicht nur diese Fahrbahnoberfläche, sondern auch die der L109 an mehreren Stellen mit einer diesel- oder benzinähnlichen Flüssigkeit befeuchtet waren. Die Feuerwehr streute die entsprechenden Stellen ab, so dass die Verkehrssicherheit wieder gewährleistet war. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Gefahrenstelle machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 44201 bei der Polizei zu melden. (fp)

