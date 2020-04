Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Eisdiele - Feuer gelegt - Täter flüchtig

Aachen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag (18.04.2020) in die Räumlichkeiten einer Eisdiele in der Peterstraße ein.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 3 Uhr beobachtet, wie Rauch aus dem Innenraum des Lokals stieg und hatte die Feuerwehr gerufen. Das Feuer zerstörte die komplette Inneneinrichtung; der gesamte Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (bg)

