POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag gegen 1:00 Uhr nachts, versuchten bislang noch unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Ettlinger Straße zu gelangen. Versuche in die Bäckerei zu kommen, scheiterten an der Eingangstür. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666 3411 beim Polizeirevier Südweststadt zu melden.

