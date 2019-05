Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Mann steht mit Bierflasche in der Hand auf einer Kreuzung - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein Mann ist am Sonntagmittag mitten auf einer Kreuzung in WT-Tiengen gestanden. Dabei hielt er eine Bierflasche in der Hand. Mehrere Mitteilungen diesbezüglich gingen bei der Polizei gegen 16:30 Uhr ein. Bis zum Eintreffen einer Streife kümmerten sich zwei Passanten um den alkoholisierten 28-jährigen. Die Bierflasche hatte er zwischenzeitlich an der Bushaltestelle zerschlagen. Bis er wieder Herr seiner Sinne war, blieb er in der Obhut der Polizei.

