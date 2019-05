Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Alkoholisierter Fahrer prallt gegen geparkten Pkw

Freiburg (ots)

Weil er einem Fuchs ausweichen wollte, ist in der Nacht zum Sonntag ein junger Autofahrer in der Ortsdurchfahrt von Küssaberg-Kadelburg gegen einen geparkten Pkw geprallt. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde sein Führerschein einbehalten. Zum Unfall war es gegen 04:30 Uhr in der Hauptstraße gekommen. Der 19-jährige Seat-Fahrer war in Richtung Rheinheim unterwegs, als er nach seinen Angaben einem Fuchs ausweichen wollte. Dabei geriet er nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen dort vor einem Haus abgestellten Renault. Auch der Gartenzaun wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte bei über 12000 Euro liegen. Verletzt wurde niemand. Da beim Seat-Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von ca. 0,6 Promille festgestellt wurde, erfolgte eine Blutentnahme und er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

