Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Katalysatoren aus drei PKW entwendet

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (24.04.) durchtrennten unbekannte Täter den Maschendrahtzaun eines Kfz-Werkstattgeländes im Wildpfad. Sie gelangten auf das Gelände und entwendeten die Katalysatoren aus drei abgestellten PKW VW. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Wietze unter 05146/500090.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell