Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Einbruch in Gaststätte

Celle (ots)

Eine Gastwirtschaft in der Ahnsbecker Straße war über die Ostertage das Ziel von unbekannten Einbrechern. Die Täter schlugen mit einem Pflasterstein ein Fenster ein und betraten das Gebäude. Hier stahlen sie eine Spardose, Münzgeld aus der Kasse sowie diverse Spirituosenflaschen. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Gründonnerstag, 17.04.2019, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 24.04.2019, 13.20 Uhr. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf zu melden unter 05145/97160.

