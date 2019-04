Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Versuchter Einbruch in Apotheke

Celle (ots)

Im Verlauf des Osterwochenendes hatten unbekannte Täter versucht, gewaltsam in eine Apotheke am Lauensteinplatz einzudringen. Die Tat wurde erst am Dienstagmorgen zur Öffnungszeit entdeckt. Die Einbrecher verursachten an der Schiebetür einen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell