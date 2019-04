Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeuge verhindert Automatenaufbruch

Beckedorf (ots)

Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass am Ostersonntag der Aufbruch eines Zigarettenautomaten verhindert werden konnte. Kurz nach 23.00 Uhr hörte eine Zeugin verdächtige Geräusche aus Richtung der Straße "Unter den Eichen". Ohne sich in Gefahr zu begeben, ging ihr Ehemann nach draußen. Die Täter, die den "Nachbarn" frühzeitig bemerkten, flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Durch den Versuch den Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen, entstand dem Betreiber ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise zu verdächtigen Personen, die bereits schon am Vorabend dort gesehen wurden, erbittet die Polizei (05052 / 91260). In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, das Ereignis sofort über den Notruf (110) mitzuteilen und den Anweisungen des Leitstellenbeamten zu folgen.

