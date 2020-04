Polizei Aachen

POL-AC: Randalierer im Rathaus - Polizei nimmt 22- Jährigen fest

Eschweiler (ots)

Gestern Morgen (21.04.2020) gegen 9.20 Uhr randalierte ein 22- jähriger Mann im Eschweiler Rathaus. Er verlangte die Herausgabe von Bargeld, was ihm jedoch verwehrt wurde. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten konnten ihn vor dem Gebäude antreffen und überprüfen.

Hierbei stellte sich heraus, dass er dringend tatverdächtig ist, bereits am Montagabend zwei Raubstraftaten in Eschweiler begangen zu haben. Laut der beiden Geschädigten, hatte der ihnen bekannte 22- Jährige sie jeweils zu Hause aufgesucht, sie geschlagen und anschließend bestohlen. Bei Eintreffen der Polizei an den Tatorten war er jedoch schon flüchtig gewesen.

Die Beamten nahmen den bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, fest.

Das Diebesgut von Montag führte er teilweise noch mit sich, dieses wurde sichergestellt. (pw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell