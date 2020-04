Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Kind wird angefahren - schwarzer Pkw flüchtig

Herzogenrath (ots)

Am Donnerstag (23.04.2020) gegen 15 Uhr überquerte ein zehnjähriger Junge die Hauptstraße in Höhe der Buchenstraße und wurde, als er sich mittig der Fahrbahn befand, von einem schwarzen Pkw, der aus der Buchenstraße nach links auf die Hauptstraße abbog, erfasst. Der Pkw streifte den Jungen und setzte seine Fahrt in Richtung Alt-Merkstein fort, ohne sich um den leicht verletzten Zehnjährigen zu kümmern. Der Junge suchte anschließend mit seiner Mutter einen Arzt auf. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577-42101 zu melden. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell