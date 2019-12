Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug beschädigt

Meisenheim (ots)

Fahrzeugbesitzerin stellt eingeschlagene Heckscheibe fest. Als die Anzeigenerstatterin am Samstagabend gegen 19:00 Uhr ihr Fahrzeug in der Straße "In der Heimbach" in Meisenheim aufsuchte, stellte sie die Beschädigung an der Heckscheibe fest. Das Fahrzeug war seit Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Ob aus dem Fahrzeug auch etwas entwendet wurde, wird aktuell noch geprüft. Falls Sie im Rahmen dieses Sachverhalts Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Lauterecken unter der folgenden Telefonnummer: 06382/ 9110.

