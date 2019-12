Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Rehborn (ots)

Außenspiegel bei Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr beschädigt. Am Samstagvormittag ereignete sich gegen 10:30 Uhr auf der Hauptstraße (L 234) in Rehborn ein Verkehrsunfall. Als zwei Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, berührten sich hierbei die beiden Außenspiegel. Die Anzeigenerstatterin befuhr die Hauptstraße aus Richtung Odernheim am Glan kommend in Fahrtrichtung Meisenheim. Der Außenspiegel ihres Fahrzeuges wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der zweite Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es werden strafrechtliche Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht geführt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lauterecken zu melden (06382/ 9110).

