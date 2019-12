Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbörsen aus Umkleidekabine gestohlen

Meisenheim (ots)

Zwei Fussballspieler wurden während des Trainings bestohlen. Langfinger nutzten am Freitagabend zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr die Trainingszeit der Fussballer aus und entwendeten aus der Umkleidekabine zwei Geldbörsen. Diese befanden sich in den Jackentaschen in der unverschlossenen Umkleidekabine der Sporthalle der Realschule Plus in der Carl-Hellermann-Straße. Neben den beiden Geldbörsen fehlten das darin befindliche Bargeld, Führerschein, Personalausweis, Bank- und Krankenversicherungskarten. Die Polizei weist nochmal daraufhin, Wertsachen während des Training nicht unbeaufsichtigt in der Umkleide zurückzulassen. Zeugen, die relevante Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lauterecken zu melden (Tel.: 063827911-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



