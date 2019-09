Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Richtigstellung:Zwei Leichtverletzte

Warstein (ots)

Der Unfalltag war entgegen der vorherigen Meldung nicht am Mittwoch, sondern am Dienstag.

Zwei Leichtverletzte und zirka 16.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei gestern nach einem Verkehrsunfall in Allagen auf der Möhnestraße / Udener Straße. Gegen 16.35 Uhr befuhr ein 21-jähriger Warsteiner mit seinem Auto die Udener Straße in Richtung Möhnestraße, um dort abzubiegen. Hierbei übersah er einen 33-jährigen Autofahrer vom Möhnesee, der die Möhnestraße aus Richtung Niederbergheim in Fahrtrichtung Sichtigvor befuhr. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde der Wagen des Möhneseers gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Der 21-Jährige und ein, im Wagen des 33-jährigen befindliches Kind, wurden bei dem Unfall leichtverletzt in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

