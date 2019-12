Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Am gestrigen Donnerstag, zwischen 17 und 18 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Börrstadt ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Täter gelangten durch eine Terrassentür ins Objekt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Rockenhausen, 06361-9170

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell