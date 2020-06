Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/Vorsätzliche Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Coesfeld (ots)

Im Zusammenhang mit dem Wohngebäudebrand an der Seppenrader Straße, zwischen Lüdinghausen und Seppenrade, vom 03.06.2020 sucht die Polizei Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Durch den Brand in der oberen Etage des Wohngebäudes kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Hierdurch wurde der Brand entdeckt und gegen 21.15 Uhr der Feuerwehr gemeldet. In dem Gebäude ist ein Ofenbetrieb untergebracht.

Zwischenzeitlich wurde durch die Polizei ein Brandsachverständiger zur Klärung der Brandursache eingesetzt. Aufgrund der Untersuchungen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandlegung aus. Neben dem Brandgeschehen im Obergeschoss wurden in anderen Bereichen Spuren vorgefunden, welche auf eine Vorsatztat hindeuten.

So war unter anderem eine Zugangstür zu dem Objekt gewaltsam durch Einschlagen der Scheibe geöffnet worden, um sich offenbar so Zutritt zu verschaffen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Gleichwohl kam es zu einem nicht unerheblichen Sachschaden.

Die Polizei Coesfeld bittet nunmehr unter 02541- 14-0 um Hinweise , die im Zusammenhang mit dem Brand stehen können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell