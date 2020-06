Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Tatklärung nach bewaffnetem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Dülmen am 01.06.20

Am 01.06.20 wurde eine Tankstelle in Dülmen, Münsterstraße, durch zwei zunächst unbekannte, männliche, maskierte Täter ausgeraubt, von denen einer mit einer Schusswaffe bewaffnet war. Mit dieser bedrohte er den anwesenden Kassierer. Die Täter erbeuteten neben Bargeld auch Alkoholika. Bei ihrer fußläufigen Flucht wurden sie zunächst von Zeugen beobachtet, dann aber aus den Augen verloren. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung führten Ermittlungen zu dem Ergebnis, dass die eigentliche Tat von einem 20-jährigen, der ohne festen Wohnsitz ist, und einem 20-jährigen Dülmener begangen wurde. Diese flüchteten nach der Tat mit dem von einem weiteren 20-jährigen Dülmener gesteuerten Pkw, in dem zwei weitere 19- bzw. 20-jährige Mitwisser aus Dülmen warteten. Die vier Dülmener machten geständige Angaben. Teile der bei Tatausführung getragenen Bekleidung und Teile der Tatbeute konnten sichergestellt werden. Gegen den 20-jährigen Dülmener Haupttäter erging ein Untersuchungshaftbefehl. Der zweite Haupttäter ohne festen Wohnsitz ist noch flüchtig.

