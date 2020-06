Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Westerfeld, Hoddenstraße/Unfallbeteiligter Autofahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Fahrradfahrerin aus Olfen ist ein unfallbeteiligter Autofahrer weitergefahren. Um seine Anschlusspflichten hat er sich nicht gekümmert. Die Frau befuhr gegen 19.50 Uhr am Montagabend die Straße Westerfeld in Richtung Nordstraße. In Höhe der Einmündung Westerfeld / Hoddenstraße kam ihr ein weißer Kleinwagen entgegen. Der Fahrer beabsichtigte, auf die Hoddenstraße zu den Sportanlagen abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Die Polizei in Lüdinghausen bittet den Unfallbeteiligten und weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

