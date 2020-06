Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Durchfahrtskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Auch in den Abendstunden des 23.06.2020 wurde das Durchfahrtsverbot in den Almen in Bad Dürkheim überwacht. Insgesamt mussten innerhalb einer halben Stunde 7 Verwarnungen ausgesprochen werden. Bürger äußersten sich gegenüber den eingesetzten Beamten sehr positiv über die polizeilichen Kontrollen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell