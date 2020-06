Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Sperrung A61 nach Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls am 23.06.2020, 16 Uhr, auf der A61 kurz nach dem Autobahnkreuz Ludwigshafen, musste gestern die Richtungsfahrbahn Koblenz kurzzeitig gesperrt werden. Es kam in der Folge zu Verkehrsbehinderungen. Ein VW Transporter und ein Hyundai waren auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Der voranfahrende VW musste wegen starken Verkehrs sein Fahrzeug abbremsen. Da der 36-jährige Hyundai-Fahrer mit zu geringem Abstand hinter dem VW gefahren war, konnte er nicht rechtszeitig abbremsen und fuhr auf den VW auf. Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und von Abschleppunternehmern abtransportiert werden mussten. Bis zum Abschleppen des VW und des Hyundai musste die Richtungsfahrbahn komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Ruchheim

Sandra Giertzsch

Telefon: 06237/933-2212

E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de



E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell