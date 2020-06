Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle mit überraschender Bilanz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurde am Dienstag, den 23.06.2020, die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung in der Spitalbachstraße durch die Polizei Neustadt überwacht. In der Zeit zwischen 07:28 Uhr und 08:15 Uhr wurde eine Messstelle in Höhe der Eichendorffschule eingerichtet. Insgesamt wurden 99 Fahrzeuge gemessen. Davon war keines der Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Aus Sicht der Polizei ist dies eine sehr erfreuliche Bilanz.

