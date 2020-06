Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit Haftbefehl gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 22.06.2020 wurde ein Opel Zafira in Bad Dürkheim, am Weinstraßenfenster einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des 32-jährigen Beifahrers konnte festgestellt werden, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde zur Polizeidienststelle verbracht. Über Verwandte konnte der ausstehende Geldbetrag organisiert und eingezahlt werden. Da die Geldstrafe beglichen wurde, konnte der Haftbefehl aufgehoben und der 32-jährige Mann wieder entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell