POL-PDLD: Frankweiler, Weinstraße 15, 24.11.2019, 18:15 Uhr Verkehrsunfallflucht

Ohrenzeugin einer Verkehrsunfallflucht war eine Besitzerin eines in Frankweiler in der Weinstraße 15 gerade abgestellten Pkws am Samstag gegen 18.15 Uhr. Die geschädigte Fahrzeugbesitzerin war schon zu Fuß in die Dorfbornstraße gelaufen, als sie ein lautes Kollisionsgeräusch hörte und zurück zu ihrem Auto lief. Sie konnte lediglich ihren Pkw mit beschädigtem, linkem Außenspiegel vorfinden. Das verursachende Fahrzeug war in Richtung Siebeldingen davongefahren. Der Schaden wird auf ca. 250EUR geschätzt.

Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de wenden.

