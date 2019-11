Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitsmessung Am Unkenfunk

Germersheim (ots)

Zwanzig Geschwindigkeitsverstöße und drei Verstöße gegen die "Anschnallpflicht" wurden am Sonntag in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr im Bereich Am Unkenfunk geahndet. Der "Schnellste" war bei erlaubten 30 km/h mit 50 km/h gemessen worden. Vier Fahrzeuge wurden im Zuge der Kontrolle wegen technischer Mängel beanstandet.

