Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Tankstelle

Höxter (ots)

Bislang unbekannte Diebe sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Tankstelle an der Corveyer Straße in Höxter-Stahle eingedrungen. Hier durchsuchten sie den Verkaufsraum und entwendeten unter anderem große Mengen Zigaretten und Bargeld. Der Wert der Beute bewegt sich im hohen vierstelligen Euro-Bereich. Zudem entstand durch den Einbruch unter massiver Gewalteinwirkung Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Tatzeit lässt sich eingrenzen zwischen dem 2. April um 21 Uhr bis 3. April um 5.45 Uhr. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Höxter hoffen auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 05271/962-0. /nig

