Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ladendiebstahl in Varel - das verdächtige Fahrzeug aus Bremen konnte im Rahmen der Fahndung kontrolliert werden - Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Wilhelmshaven - Varel. Am Mittwochabend, 19.11.2019, kam es gegen 18:50 Uhr in einem Elektronikfachgeschäft in der Gertrud-Barthelt-Straße in Varel zu einem Diebstahl von zwei Smartphones.

An dem Abend betraten drei Männer kurz vor Geschäftsschluss das Geschäft und entwendeten durch Überwindung der Diebstahlssicherungen die beiden Mobilfunkgeräte und stiegen danach in einen grauen Pkw VW Sharan mit Bremer Kennzeichen.

Das von den mutmaßlichen Tätern genutzte Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung vor dem Wesertunnel durch eine Funkstreifenwagenbesatzung aus Nordenham angehalten werden. Bei der Kontrolle waren nur noch zwei Personen im Fahrzeug, das zuvor entwendete Diebesgut konnte nicht aufgefunden werden.

Bei dem aus Bremerhaven stammenden Fahrzeugführer stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass dieser das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt hatte.

Gegen den Fahrzeugführer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein, die Ermittlungen zum Ladendiebstahl dauern an.

Die Polizei bittet zur weiteren Aufklärung um Zeugenhinweise. Personen, die die aus dem Geschäft kommenden Personen bzw. einen grauen VW Sharan mit einem amtlichen Kennzeichen aus Bremen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104



Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell