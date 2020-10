Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Trinkwasser für Hund verhindert Autobrand

Soest (ots)

Weil das Herrchen für seinen Hund in der Nacht von Samstag auf Sonntag, um kurz vor 23.30 Uhr, in der Ulrich-Jakobi-Wallstraße Trinkwasser mitführte, konnte ein Autobrand verhindert werden. Der Zeuge war zu dieser Zeit mit seinem Hund beim nächtlichen Spaziergang, als ihm ein brennender Grillanzünder auf dem Autoreifen eines Ford Transit auffiel. Der Mann löschte mit dem mitgeführten Wasser das Feuer und verhinderte somit Schlimmeres. Aufgrund der geringen Brandzehrungen geht die Polizei davon aus, dass der Brandstifter erst kurz zuvor den Brandbeschleuniger angezündet haben dürfte. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

