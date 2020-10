Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Einbruch in Sekundarschule

Anröchte (ots)

Unbekannte Einbrecher stiegen in der Nacht zu Samstag (3. Oktober) über das Dach in die Sekundarschule an der Straße "Im Hagen" ein, nachdem sie erfolglos versucht hatten eine Fluchttür aufzuhebeln. Im Inneren des Gebäudes hebelten sie weitere Türen auf und durchsuchten Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem Bargeld entwendet. Nach einer Zeugenaussage konnte die Tatzeit auf circa 5 Uhr eingegrenzt werden. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

