Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Polizei sieht Auto auf der Wiese - Blutprobe

Warstein (ots)

In der Nacht zu Sonntag (4. Oktober), fiel einer Streifenwagenbesatzung um 1.25 Uhr ein Auto auf einer Wiese am Kirchweg auf. Der 32-jährige alkoholisierte Fahrer versuchte den festgefahrenen Wagen von der Wiese zu bewegen. Die Beifahrerin lief währenddessen um den Wagen herum. Auf der Rücksitzbank des Autos befanden sich zudem noch zwei kleine Kinder. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Wagen beim Abbiegen nach links von der Straße ab, beschädigte einen Leitpfosten und einen Weidezaun, bevor er auf der Weide zum Stehen kam. Die Beamten ordneten bei dem 32-Jährigen eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher. (reh)

