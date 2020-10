Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Heiligenfigur beschädigt

Warstein (ots)

Am Sonntag (4. Oktober) stellte um 17 Uhr ein Zeuge eine beschädigte Heiligenfigur an der Udenstraße fest. Dem Jesusbildnis wurden beide Arme abgebrochen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Täter machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

