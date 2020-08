Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Dienstag (25.08.2020) am Max-Eyth-See in der Nähe zweier junger Frauen entblößt. Der Täter hielt sich gegen 15.30 Uhr auf einem Hügel im Bereich der Halbinsel auf und versteckte sich dort mit heruntergelassener Hose hinter einem Gebüsch. Einem Zeugen fiel auf, dass der Mann offenbar onanierte und dabei zwei Frauen ansah, die in der Nähe auf einer Bank saßen. Er sprach ihn an, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Er wird beschrieben als 45 bis 50 Jahre alt, 165 bis 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er soll eine Glatze haben und trug eine lange beigefarbene Hose und ein orangefarbenes T-Shirt. Der Unbekannte fuhr mit einem schwarzen Damenrad der Marke Hercules davon, an dessen Lenker ein Korb befestigt war. Zeugen, insbesondere die zwei jungen Frauen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell