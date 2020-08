Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit Amphetamin gehandelt

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (24.08.2020) in einem Wohnheim im Stuttgarter Osten einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der mit Betäubungsmitteln gehandelt haben soll. Ein Mitarbeiter des Wohnheims alarmierte gegen 16.30 Uhr die Polizei, da ein 35-jähriger Bewohner lautstark in seinem Zimmer schreien würde und in aggressiver Weise auf den Mitarbeiter zugegangen war. Als die Beamten das Zimmer des Mannes betraten und sich nach seinem Gesundheitszustand informierten, erklärte er, dass er mehrere Rauschmittel zu sich genommen habe. Rettungskräfte überprüften den Zustand des 35-Jährigen und stellten fest, dass er keine weitere Behandlung in einem Krankenhaus benötigte. Ein Richter ordnete anschließend eine Wohnungsdurchsuchung an, bei der die Beamten etwa 50 Gramm Amphetamin, kleine Mengen an Marihuana und Ecstasy sowie mehrere dealertypische Gegenstände fanden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 35-jährige Deutsche am Dienstag (25.08.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

